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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:37

На заводе "Соллерс" в Татарстане запустили производство дизельных двигателей

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин дал старт новому производству двигателей фирмы "Соллерс".

"Мы открываем завод, мы сделали очень многое для перевооружения, для того, чтобы локализовать соответствующие технологии и произвести современные двигатели. Хочу поблагодарить всех, руководство Татарстана, наших коллег, которые принимали участие и поздравить вас с этим замечательным днем", - заявил Мишустин в ходе посещения на "Иннопроме" стенда Татарстана, откуда он вместе с главой республики Рустамом Миннихановым при помощи видеомоста связался с представителями завода.

ПАО "Соллерс" в понедельник представило запуск производства дизельных двигателей нового семейства на заводе в ОЭЗ "Алабуга". На заводе будет выпускаться семейство двигателей объемом 2 - 2,7 литра, соответствующее стандартам Евро-6. Локализованы все ключевые технологические операции: литье, поковка, механическая обработка базовых деталей двигателя, сборка и контрольные испытания, также предусмотрена локализация поршневой группы у российских поставщиков.

Премьер осмотрел и другие стенды на выставке. На московской экспозиции мэр столицы Сергей Собянин, в числе прочих, представил главе правительства новую разработку в сфере беспилотной техники: авиационную систему вертолетного типа SH-750 на водороде. Это первый российский проект по созданию беспилотного воздушного судна, применяющего водородные элементы в качестве топлива для силовой установки. Завершение работ по созданию опытного образца запланировано на 2024 год.

Вместе со своими коллегами из Белоруссии и Казахстана Романом Головченко и Алиханом Смаиловым Мишустин осмотрел и другие экспонаты выставки. Особое внимание было обращено на продукцию компании Dongfeng.

На российском рынке в настоящее время представлены три модели Voyah – премиальный электрокроссовер Voyah Free в двух версиях (полностью электрической (EV) и с увеличенным запасом хода (Voyah Free EVR)). С мая начаты продажи электрического седана Passion. Все три модели экспонируются на выставке. Всего за январь-июнь 2023 года было реализовано 1076 единиц Voyah (из них 282 электромобиль).

Соллерс Татарстан Михаил Мишустин
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