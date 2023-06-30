Новак поручил проработать квотирование экспорта нефтепродуктов нефтяными компаниями

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Заместитель председателя правительства Александр Новак по итогам совещания по ситуации на рынке нефтепродуктов, в котором приняли участие представители нефтяных компаний и государственных органов власти, поручил проработать квотирование экспорта нефтепродуктов нефтяными компаниями. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте правительства.

"Стороны обсудили инструменты стабилизации объёмов поставок автомобильного топлива на внутренний рынок, недопущение его дефицита. Вице-премьер поручил нефтяникам соблюдать приоритет поставок бензина на внутренний рынок даже в ситуации, когда экспорт кажется выгоднее, не извлекая сиюминутную выгоду в ущерб российским потребителям топлива", - говорится в сообщении.

Минэнерго совместно с Федеральной антимонопольной службой должны будут принять меры по недопущению серого экспорта нефтепродуктов и по итогам работы доложить в правительство.

"Вице-премьер поддержал предложение ФАС об увеличении минимального объёма продаж бензина на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) до 13% от объёма производства, а также поручил обсудить возможность дальнейшего наращивания нормативов в случае обострения рыночной ситуации. Он также дал поручение проработать квотирование экспорта нефтепродуктов нефтяными компаниями", - подчеркивается в информации.