Минэнерго и ФАС к 3 августа проработают квотирование экспорта нефтепродуктов

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Минэнерго и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) должны к 3 августа проработать вопрос квотирования экспорта нефтепродуктов. Соответствующее поручение содержится в протоколе по итогам совещания у вице-премьера Александра Новака по топливному рынку от 30 июня, сообщили "Интерфаксу" источники, знакомые с текстом документа.

Также до 3 августа Минэнерго и ФАС должны определить дальнейшие меры по недопущению "серого" экспорта нефтепродуктов, а при необходимости - подготовить соответствующий проект постановления правительства.

Регуляторам необходимо подготовить и предложения об увеличении объемов реализации нефтепродуктов на биржевых торгах с условиями равномерности и регулярности.

Кроме того, Минэнерго и ФАС должны обеспечить принятие совместного приказа об увеличении нормативов продаж бензина и дизельного топлива на бирже на 1% и дать предложения о возможности дальнейшего увеличения нормативов по бензинам до 15% (до 25 июля отчитаться в правительство).

Профильным ведомствам поручается до 3 августа скоординироваться по поводу равномерного графика ремонтов НПЗ, чтобы обеспечить в ремонтный период стабильные поставки нефтепродуктов на внутренний рынок.

Минэнерго, ФАС совместно с Банком России и Российским топливным союзом до 3 августа должны представить предложения по сокращению операционных затрат автозаправочных станций, в том числе по снижению стоимости услуг эквайринга или использованию Системы быстрых платежей.

Отдельным вопросом на совещании у Новака был поставлен анализ проблем при поставках нефтепродуктов по железной дороге. До 14 июля заинтересованные стороны должны определить первоочередные и имеющие "острое" социально-экономическое значение моменты, подготовить предложения по их решению для рассмотрения на совещании в правительстве.