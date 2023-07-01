Глобальные зернотрейдеры с 1 июля прекратили экспортировать российское зерно

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Глобальные зернотрейдеры - Cargill, Viterra, Louis Dreyfus с 1 июля прекращают экспортировать российской зерно, уходят из России. Об этом решении, а также о том, что начинают прорабатывать вопросы передачи своего бизнеса новым владельцам, они проинформировали Минсельхоз РФ еще марте текущего года.

Как заявил "Интерфаксу" председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин, международные компании сделали многое для развития российского рынка зерна. "За это время в стране выросли мощные национальные игроки, которые по масштабам бизнеса уже превзошли иностранные компании. Это придает уверенности в том, что экспорту российского зерна ничто не угрожает, кроме скрытого санкционного давления, которое продолжают испытывать все экспортеры, без различий в происхождении акционеров, - сказал он. - Это наверняка учитывали наши иностранные участники, принимая решение об остановке экспортных операций из России".

По его словам, в случае с Viterra (ее "дочка" сменила название с "Витерра Рус" и сейчас работает как "МЗК экспорт") примечательно то, что российская команда самоорганизовалась и продолжит свою деятельность в качестве самостоятельного экспортера.

По словам генерального директора Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрия Рылько, рыночная доля уходящих компаний в разных сегментах российского зернового рынка сильно различалась. "Их уход может довольно серьезно отразиться на отгрузке зерна через Черное море, где их совокупная доля была довольно высокой - 20%. Через порт Кавказ они грузили порядка 13%, тоже достаточно много", - сказал он, отметив вместе с тем, что отгрузки костерами - из Азова конечным потребителям - были незначительными.

Как считает Рылько, уход может негативно сказаться на уровне конкурентности на рынке. "Если их место займут государственные компании, то у нас конкурентность на уровне продаж аграриями может пострадать, - сказал он. - Наши аграрии, особенно на юге, привыкли, что вокруг их зерна выстраивается "длинный лайн-ап", или цепочка покупателей, так что было из кого выбрать, и цена в результате получалась достаточно конкурентной. На ряде локальных рынков три мультинациональных компании в этом списке потенциальных покупателей были на передовых позициях".

В то же время глава ИКАР отметил, что уход этих компаний не должен сильно отразиться на обеспечении покупателей российского зерна. "Если говорить о конечных рынках, то в поставках российского зерна на них, как правило, принимают участие, наряду с тремя "мультиками", и российские компании. Да, на рынках некоторых стран, например, Саудовской Аравии или Мексики, или Нигерии, доля "наших иностранцев" была велика, но там присутствуют и российские экспортеры", - заявил он.

"Было бы полезным сохранить управленческие команды всех трех компаний, поскольку они были одними из лучших на рынке", - считает Рылько.

Как заявил генеральный директор компании "ПроЗерно" Владимир Петриченко, рынок фактически "уже сынтегрировал уход глобальных зернотрейдеров, уже везде, где надо, соломку подстелили".

По его оценке, доля этих трех компаний в экспорте российского зерна составляет 16%.

Как предполагает Петриченко, новый механизм взаимодействия с зарубежными компаниями может выглядеть таким образом, что их бывшие "дочки", к примеру "МЗК Экспорт" (бывшая "Витерра Рус") по сути будет исполнять свои прежние обязанности, "а Viterra, которая сливается с Bunge, будет покупать у нее зерно на условиях FOB". "Это необязательно так, но механизм может таким образом работать", - сказал он.

По данным директора аналитического департамента Российского зернового союза Елены Тюриной, "МЗК Экспорт" в 2022/2023 сельхозгоду (июль-июнь) отгрузила на экспорт 3,7 млн тонн зерна против 2,9 млн тонн годом ранее, "дочка" Cargill - 2,3 млн тонн против 1,4 млн тонн, "Луис Дрейфус Восток" ("дочка" Louis Dreyfus) - 1,2 млн тонн против 0,8 млн тонн соответственно. Общий объем составил 7,2 млн тонн.

По ее словам, "дочка" Vuterra занимает четвертое место в рейтинге экспортеров, Cargill - шестое, Louis Dreyfus - 11-е.

Как заявляла в апреле этого года первый замминистра сельского хозяйства РФ Оксана Лут, компании, заявившие об уходе, обещали до 1 июля этого года сформировать свои позиции и подготовить материалы на правкомиссию для получения разрешения на сделки, а также проинформировать министерство. На запрос "Интерфакса", получена ли информация о дельнейших планах этих компаний, в Минсельхозе оперативно не ответили.

По прогнозу Минсельхоза, экспорт зерна из РФ в 2022/2023 сельхозгоду может превысить 55 млн тонн, в 2023/2024 сельхозгоду - 50-55 млн тонн.