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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:15

В ООН считают, что в рамках зерновой сделки обеспечили условия для экспорта сельхозпродукции РФ

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - ООН добилась от США, Великобритании и стран ЕС соответствующих исключений из санкций в отношении России, касающихся экспорта РФ своей сельхозпродукции, говорится в пресс-релизе Совместного координационного центра (СКЦ), который координирует работу в рамках Черноморской зерновой инициативы.

"ООН предприняла значительные усилия по привлечению соответствующих органов власти, в том числе Европейского Союза, Соединенного Королевства и Соединенных Штатов (...) к реализации существующих исключений в отношении продовольствия и удобрений в рамках санкций, которые могут облегчить экспорт российских продуктов питания и удобрений для решения проблем глобальной продовольственной безопасности", - говорится в документе.

В нем отмечается, что "первым шагом было создание правовых и политических рамок, необходимых для облегчения доступа российских производителей продовольствия и удобрений на мировые рынки". В частности, утверждается, что с этой целью ООН помогла добиться соответствующих лицензий США и Великобритании на финансирование и торговлю продуктами питания и удобрениями, а также отступления ЕС от девятого пакета санкций.

Кроме того, пишет СКЦ, ООН "продолжает работать над ключевыми решениями" для облегчения торговли между российскими производителями продовольствия и удобрений и покупателями в африканских странах.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва думает над тем, чтобы выйти из "зерновой сделки". Путин отметил, что 40 с лишним процентов украинского зерна идет не беднейшим странам, а "во вполне благополучные страны Евросоюза - они главный получатель украинского зерна, оно подешевле - и им хорошо, и Украине за это деньги платят".

Экспорт сельскохозяйственной продукции РФ не пострадает в случае прекращения действия "зерновой сделки", считает глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Зерновую сделку" заключили в Стамбуле 22 июля 2022 года. При участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание двух документов - по созданию коридора для вывоза зерна из трех украинских портов (Черноморска, Одессы и Южного) и по снятию барьеров на экспорт российского продовольствия и удобрений.

МИД РФ ООН Сергей Лавров
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