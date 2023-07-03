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Компания из Владивостока в сентябре приступит к проекту в игорной зоне за 2,5 млрд руб.

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - ООО "Азия-инвест групп" (Владивосток) получило разрешение на строительство первой очереди гостиничного комплекса с казино на территории интегрированного развлекательного курорта (ИРК) "Приморье", планирует начать работы в сентябре 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба Корпорации развития Приморского края.

Компания намерена вложить 2,5 млрд рублей в создание казино и гостиницы с сопутствующими объектами для развлечения и отдыха. При этом ранее сообщалось о планах инвестировать 1,7 млрд рублей.

"В настоящее время мы ведем переговоры с подрядчиками на выполнение земляных работ, прокладку инженерных сетей на участке и разработку дизайна внутренних помещений, также готовится сметная документация проекта", - приведены в сообщении слова директора ООО "Азия-инвест групп" Александра Кима.

Строительство первой очереди планируется завершить до 20 августа 2025 года. В том числе, в период с сентября 2023 года по март 2024 года предполагается возвести монолитные конструкции с установкой фасадных панелей. Далее в течение года будут осуществляться внутренние работы.

Строительство второй очереди предполагается начать в конце 2023 года и завершить во втором квартале 2025 года. В настоящее время готовится рабочая и проектная документация. Проведение строительной экспертизы запланировано на сентябрь.

В целом компания рассчитывает на строительство 8-этажного комплекса, который будет включать 80 гостиничных номеров. Игровая площадка будет представлена казино на 30 игровых столов и 200 слот-автоматов.

По данным ЕГРЮЛ, в начале июня сменился владелец ООО. Если ранее соучредителями компании были гендиректор рыболовного ООО "Приморское побережье" (Владивосток) Сергей Пягай (50% капитала), Александр Ким (45%) и гендиректор ООО "Глонасс-техносервис" (Москва) Максим Ларичев (5%), то теперь единственным владельцем "Азия-инвест групп" является Ким.

Ранее сообщалось, что ООО "Азия-инвест групп" планирует построить гостиничный комплекс с казино. Предполагалось, что комплекс сможет принимать 25% от общего числа гостей всего курорта.

Игорная зона "Приморье" входит в состав туристического кластера в бухте Муравьиная Приморского края. В рамках первого этапа проекта на территории 263 га планируется создать 12 гостиничных комплексов с казино, а также развлекательные объекты для семейного и молодежного отдыха. Два первых объекта – казино Tigre de Cristal и "Шамбала" – введены в эксплуатацию.

Владивосток Приморье ООО "Азия-инвест групп
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