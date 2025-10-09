Компания из Гонконга вложит $270 млн в проект в игорной зоне "Приморье"

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Гонконгская Oriental Rigent Limited планирует инвестировать $269,7 млн во вторую очередь комплекса Tigre de Cristal в игорной зоне "Приморье" и создание гольф-курорта, сообщила Корпорация развития Приморского края (КРПК, принадлежит Приморью).

В том числе инвестиции в гольф-проект составят 5 млрд рублей (более $61 млн по курсу Банка России на 9 октября).

По концепции, разработанной в Гонконге, на площади более 800 тысяч кв. метров будут оборудованы гольф-поле на 18 лунок, крытый тренировочный комплекс и клубный дом.

Вторая стадия реализации проекта Tigre de Cristal предусматривает создание 30 курортных вилл и других туристических объектов.

"Обустройство перспективных территорий в районе курорта "Приморье" и включение их в общую концепцию развития инвестиционного проекта Tigre de Cristal взяла на себя компания "Ориентал Риджент Лимитед", - отмечается в сообщении.

По данным ЕГРЮЛ, Oriental Rigent Limited является единственным владельцем ООО "Джи1 Интертейнмент" (Владивосток), оператора казино Tigre de Cristal в игорной зоне "Приморье".

Ранее сообщалось, что "Джи1 Интертейнмент" на первом этапе вложила 8,24 млрд рублей в строительство и открытие в октябре 2015 года на территории развлекательной курортной зоны "Приморье" комплекса Tigre de Cristal. В дальнейшем инвестор направил на улучшение общей инфраструктуры и благоустройство территории еще 816 млн рублей. Ввод второй фазы комплекса Tigre de Cristal планировался в 2022 году, но работы были приостановлены.

Игорная зона "Приморье" входит в состав туристического кластера в бухте Муравьиной Приморского края. Два первых объекта - казино Tigre de Cristal и "Шамбала" - уже введены в эксплуатацию.

В России открыто несколько игорных кластеров в разных регионах: "Приморье" (Приморский край), "Красная Поляна" (Сочи), "Янтарная" (Калининградская область) и "Сибирская монета" (Алтай).