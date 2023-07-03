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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:19

Володин высказался за максимальную локализацию производства в российском автопроме

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что поддержка предприятий автопрома должна быть пропорциональной уровню локализации производства.

"Локализация должна быть максимальной, и поддержка предприятий должна быть пропорциональной ее уровню. Если у нас не будет локализации - не будет своих технологий, комплектующих, своего автопрома", - сказал он в понедельник в Калининграде.

В ходе рабочей поездки Володин вместе с руководителями фракций, профильных думских комитетов и губернатором Калининградской области Антоном Алихановым посетил автомобильный завод "Автотор" в областном центре.

По словам председателя Госдумы, "один такой завод, если уровень локализации будет высокий, вокруг себя создаст производство на десятки и даже сотни тысяч рабочих мест". "Если мы сможем выйти на уровень локализации 90% и больше - это, считайте, уже отечественный автомобиль. Наша задача - чтобы здесь все заработало. Здесь будет работать - у нас с вами будет налог и региональный, и федеральный, и рабочие места. И тогда у нас появятся ФОКи, дома культуры, поликлиники и многое другое", - добавил он.

Группа компаний "Автотор" специализируется на производстве легкового и грузового автомобильного транспорта, частей и комплектующих к ним.

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