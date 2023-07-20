Депутат Госдумы предложил запретить продажу недружеских вин в общепите

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Депутат Госдумы от "Единой России" Сергей Алтухов на пленарном заседании предложил запретить на предприятиях общепита и на транспорте продвигать и продавать винодельческую продукцию из недружественных России стран и обязать их заместить ее отечественной продукцией.

Напомнив, что недавно Володин поднял вопрос о закупке отечественных автомобилей для государственных и муниципальных нужд, депутат предложил обратить внимание "на другие отрасли нашей экономики, особенно те, где наши усилия в области импортозамещения значительны".

"Вот журнал крупной российской авиакомпании, в котором нашим гражданам, пассажирам предлагаются французские, испанские, итальянские вина. Подобная ситуация и в других авиакомпаниях", - сказал Алтухов.

Депутат предложил "обратиться к правительству и внести изменения в соответствующие нормативно-правовые акты о запрете продажи и продвижения винодельческой продукции из недружественных нам стран на предприятиях общепита, на транспорте, и заместить ее нашей отечественной продукцией с маркировкой "Вино России".

"Конечно, нам надо продвигать и поддерживать своего отечественного товаропроизводителя. И государственные компании, госкорпорации должны всемерно этому содействовать. Да, у нас должна быть возможность выбора, но там, где у госкомпаний есть возможность поддержать отечественного производителя, надо это делать", - сказал на это спикер Госдумы Вячеслав Володин.