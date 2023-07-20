Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:10

Депутат Госдумы предложил запретить продажу недружеских вин в общепите

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Депутат Госдумы от "Единой России" Сергей Алтухов на пленарном заседании предложил запретить на предприятиях общепита и на транспорте продвигать и продавать винодельческую продукцию из недружественных России стран и обязать их заместить ее отечественной продукцией.

Напомнив, что недавно Володин поднял вопрос о закупке отечественных автомобилей для государственных и муниципальных нужд, депутат предложил обратить внимание "на другие отрасли нашей экономики, особенно те, где наши усилия в области импортозамещения значительны".

"Вот журнал крупной российской авиакомпании, в котором нашим гражданам, пассажирам предлагаются французские, испанские, итальянские вина. Подобная ситуация и в других авиакомпаниях", - сказал Алтухов.

Депутат предложил "обратиться к правительству и внести изменения в соответствующие нормативно-правовые акты о запрете продажи и продвижения винодельческой продукции из недружественных нам стран на предприятиях общепита, на транспорте, и заместить ее нашей отечественной продукцией с маркировкой "Вино России".

"Конечно, нам надо продвигать и поддерживать своего отечественного товаропроизводителя. И государственные компании, госкорпорации должны всемерно этому содействовать. Да, у нас должна быть возможность выбора, но там, где у госкомпаний есть возможность поддержать отечественного производителя, надо это делать", - сказал на это спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Вячеслав Володин Сергей Алтухов Госдума
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Дума разрешила силовикам и ЧОПам сбивать любые БПЛА

В МВД сообщили об 99-процентной раскрываемости убийств в России

В МВД сообщили об 99-процентной раскрываемости убийств в России

Путин продлил действие ограничительных мер во внешней торговле сразу на 2 года

Путин продлил действие ограничительных мер во внешней торговле сразу на 2 года

МИД заявил, что Москва сама приняла решение о представительстве РФ на саммите БРИКС

МИД заявил, что Москва сама приняла решение о представительстве РФ на саммите БРИКС

МЧС сообщило о снижении частоты детонации боеприпасов на горящем в Крыму полигоне

В Думе предложили штрафовать на сумму до 50 тыс. рублей за неявку в военкомат

В Думе предложили штрафовать на сумму до 50 тыс. рублей за неявку в военкомат

Пострадавшую при теракте на Крымском мосту девочку перевезли на лечение в Москву

На северо-западе Крыма в результате атаки БПЛА погиб ребенок

"Троицу" Рублева привезли из Храма Христа Спасителя в центр реставрации им. Грабаря

"Троицу" Рублева привезли из Храма Христа Спасителя в центр реставрации им. Грабаря

Что произошло за день: среда, 19 июля

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });