Microchip вложит около $300 млн в расширение бизнеса в Индии

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Американский чипмейкер Microchip Technology инвестирует около $300 млн в расширение бизнеса в Индии, говорится в сообщении компании.

Инвестиции будут направлены в том числе на модернизацию заводов в Бангалоре и Ченнаи и нового центра НИОКР в Хайдарабаде, расширение и усовершенствование конструкторских лабораторий и наем дополнительного персонала.

Штат Microchip в Индии насчитывает порядка 2,5 тыс. человек. Компания обслуживает в стране 2 тыс. клиентов и управляет более чем 25 бизнес-единицами.

По данным Индийской ассоциации разработчиков и производителей электронной и полупроводниковой продукции (India Electronics & Semiconductor Association, IESA) и Counterpoint Research, индийский рынок полупроводников в 2019-2026 годах вырастет примерно втрое, до $64 млрд.

Акции Microchip дорожают на 0,1% на торгах в понедельник.