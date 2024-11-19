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Сменится гендиректор американской Microchip Technology

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Американский чипмейкер Microchip Technology сообщил, что главный исполнительный директор Ганеш Мурти покинет компанию в конце ноября в связи с достижением возраста в 65 лет.

Временно исполняющим обязанности CEO станет председатель совета директоров компании Стив Санги.

Мурти возглавил Microchip Technology в марте 2021 года, сменив на этом посту Санги. До этого он занимал должность главного операционного директора.

С начала 2024 года капитализация Microchip упала на 28,1%, до $35 млрд.

Microchip Technology Стив Санги Ганеш Мурти
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