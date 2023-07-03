Рубль с началом нового месяца и квартала вырос к доллару и евро в рамках коррекции

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Доллар США, евро и юань заметно подешевели на Московской бирже по итогам торгов понедельника, рубль вырос к бивалютной корзине в рамках коррекции после сильного падения в конце прошлой недели.

Курс доллара США составил 88,7 руб. в 19:00, что на 85 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому времени стоил 96,65 руб., подешевев на 1,16 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 54,73 копейки - до 92,28 руб. Курс китайского юаня опустился на 15 копеек - до 12,3 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль ускорил темпы укрепления с началом американской сессии и завершил торги понедельника заметным повышением в основных парах, скорректировавшись после сильного падения прошлой недели. Помимо технических причин, связанных с перепроданностью рубля, поддержку ему оказали позитивная динамика цен на нефть, улучшение отношения к риску среди глобальных инвесторов, а также календарный фактор - начало нового месяца и квартала.

Средняя цена нефти марки Urals в январе-июне 2023 года сложилась в размере $52,17 за баррель, снизившись по сравнению с тем же периодом прошлого года ($84,09) в 1,6 раза, говорится в сообщении Минфина РФ.

В июне наблюдалось почти аналогичное падение цены - в 1,58 раза, до $55,28 за баррель ($87,25 годом ранее).

Средняя цена на нефть North Sea Dated (Brent), по данным Минфина, в июне составляла около $74,71 за баррель. Таким образом, дисконт Urals к бенчмарку составил порядка 26,01%. За период с 15 мая по 14 июня он равнялся примерно 27,7%, и значит, за оставшиеся две недели июня произошло снижение спреда.

"Курс рубля сегодня подрастает: пара "доллар-рубль" вернулась ниже отметки 89 руб. Большинство участников рынка пока ожидают более сильного рубля, согласно фундаментальным расчетам платежного баланса, но на рынке в моменте присутствует концентрированный спрос на валюту, который может достаточно сильно сдвинуть котировки от точки равновесия в условиях низкой ликвидности. Банк России отметил, что не видит рисков финансовой стабильности в текущей динамике рубля", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке управляющий активами УК ПСБ Андрей Алексеев.

"В понедельник, 3 июля, российский рубль предпринимал попытки стабилизации. Почти весь день продавцы и покупатели валюты боролись за отметку 89,5 руб., к вечеру оптимисты начали побеждать, а доллар пошел ниже. Фундаментальный фон остается негативным для рубля, однако техническая картина не исключает коррекции", - отмечает старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев.

Цены на нефть эталонных марок замедлили подъем в ходе торгов в понедельник на фоне снижения производственной активности в США и еврозоне.

Сентябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 подорожали на 0,53% - до $75,83 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на 0,4% - до $70,94 за баррель.

За июнь Brent поднялась в цене на 3,1%, однако за второй квартал просела на 6,1%. Цена WTI по итогам минувшего месяца увеличилась на 3,8%, однако в апреле-июне котировки упали на 6,7%.

Саудовская Аравия продлит добровольное сокращение добычи нефти, принятое на июль в объеме 1 млн баррелей в сутки (б/с), еще и на август, написало государственное агентство королевства со ссылкой на официальный источник в министерстве энергетики.

Таким образом, в августе добыча нефти в Саудовской Аравии останется на уровне около 9 млн б/с.

"Это дополнительное добровольное сокращение призвано усилить меры предосторожности, предпринимаемые ОПЕК+ с целью поддержания стабильности и сбалансированности нефтяных рынков", - подчеркнул источник.

Тем временем Россия в рамках усилий по обеспечению баланса рынка добровольно сократит в августе поставки на нефтяные рынки на 500 тыс. баррелей в сутки посредством сокращения экспорта на обозначенную величину, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.

Он не уточнил, от показателя какого месяца планируется снижение, а также до какого уровня. В аппарате вице-премьера пояснили, Россия дополнительно сократит добычу нефти на 500 тыс. б/с с августа.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 4 июля на 94,11 копейки, до 89,3255 руб., и увеличил курс евро на 1,2387 рубля, до 97,2582 руб.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в понедельник поднялся на 75,62 копейки по отношению к пятнице и составил 89,2069 руб. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 вырос на 59,33 копейки и составил 89,2097 руб. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 454,194 млн, из которых $417,094 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 037,1 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" вырос на 1,3581 рубля, до 97,1918 руб. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" поднялся на 91,44 копейки, до 97,2062 руб. Объем торгов евро составил EUR561,249 млн, из которых EUR100,286 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR460,963 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Стоимость межбанковского кредитования немного повысилась в понедельник относительно предыдущего торгового дня. Эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" увеличилась на 4 базисных пункта (б.п.) - до 7,45% годовых. Срочная версия RUONIA на 1 месяц осталась на прежнем уровне - 7,31% годовых; срочная версия RUONIA на 6 месяцев также не изменилась в понедельник и составила 7,34%. Срочная версия RUONIA на 3 месяца увеличилась на 1 б.п. - до 7,29% годовых.