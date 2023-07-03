Часть "санкционных" правил раскрытия информации прекратила действовать, новые не обнародованы

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Постановление правительства РФ №351, которое позволило эмитентам с марта 2022 года не обнародовать корпоративную отчетность из-за опасения западных санкций, прекратило действовать 1 июля. Новые правила раскрытия со специальным перечнем данных, закрывающихся в зависимости от санкционных рисков, разработку которых анонсировали в Минфине, Минэкономразвития и Банке России, пока не опубликованы.

"В настоящее время остаются действующими ряд постановлений правительства РФ, связанных с раскрытием некоторых сведений и изданных с учетом санкционных рисков. Например, действует постановление правительства от 4 апреля 2019 года № 400 "Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями ФЗ "Об акционерных обществах" и ФЗ "О рынке ценных бумаг", - сообщил "Интерфаксу" через пресс-службу первый замминистра экономического развития Илья Торосов.

Постановление №400 разрешает эмитентам из-за угрозы введения санкций либо уже подпавшим под них, а также уполномоченным банкам в сфере гособоронзаказа не раскрывать данные, перечисленные в специальном перечне. В нем упоминаются, в частности, сведения об акционерах и контролирующих лицах эмитента, членах органов его управления, о дочерних структурах, о контрагентах и т.д.

Весной 2023 года стало известно о подготовке заинтересованными ведомствами специального постановления правительства, предусматривающего для различных категорий отечественных эмитентов уникальные перечни чувствительных данных, которые разрешается не обнародовать из-за санкционных угроз.

Создание подобного перечня чиновники называли компромиссным вариантом между возвратом к полному раскрытию и сохранением действовавших до 1 июля правил.

По словам Торосова, при участии Минэкономразвития уже подготовлен проект правового акта, в котором указан перечень закрываемой информации с основаниями для ее закрытия.

В текущих условиях в целях дальнейшего развития рынка капитала и долгового финансирования необходимо оптимальное раскрытие информации, но за исключением чувствительных с санкционной точки зрения данных, отметил первый замминистра.

В конце июня представители Минфина и Банка России подтверждали высказанные ранее позиции о необходимости возврата к публикации корпоративной информации за исключением чувствительных к санционным рискам данных.