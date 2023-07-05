Правительство РФ определило перечень закрываемой корпоративной информации

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Правительство РФ определило перечень корпоративных сведений, которые эмитенты ценных бумаг смогут по-прежнему не раскрывать в целях защиты от возможных ограничительных мер. Постановление об этом подписано, сообщила в среду пресс-служба кабмина.

В специальный перечень среди прочего включены сведения о составе органов управления и контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитентов, информация об аффилированных лицах и дочерних организациях, финансовых вложениях, операциях в иностранной валюте, сделках, включая данные о том, что такие сделки не совершались, говорится в сообщении.

Новость дополняется