Глава Yahoo заявил о готовности компании вернуться на биржу

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Интернет-компания Yahoo готова к возвращению на биржу через размещение акций, заявил Financial Times глава компании Джим Ланзон.

"Мы готовы финансово, у компании отличная балансовая ведомость, мы очень прибыльные", - сказал он.

Yahoo была одним из ведущих игроков рынка в 1990-х годах, капитализация компании превышала $100 млрд. Однако в конце 2000-х она начала проигрывать конкуренцию другим фирмам, и в 2017 году ее купила Verizon Communications Inc. за $4,5 млрд. В 2021 году новым владельцем компании стала инвестфирма Apollo Funds.

По словам Ланзона, Yahoo по-прежнему занимает лидирующие позиции в ряде секторов, включая новости, поисковую систему (хотя здесь компания сильно отстает от лидеров, Google и Bing) и электронную почту.

"Раньше компания испытывала трудности, однако мы получаем огромный трафик, и в плане продуктов наши лучшие дни еще впереди", - сказал он.

Yahoo также активно ищет возможности для расширения бизнеса через слияния и поглощения, отметил Ланзон. Недавно она купила приложение для ставок на спорт Wagr.

Yahoo провела IPO в апреле 1996 года и вскоре стала владельцем одним из самых посещаемых порталов в интернете. В 2008 году она отклонила предложение о покупке со стороны Microsoft Corp., оценившее компанию в $47 млрд.