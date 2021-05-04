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Verizon продал Yahoo и AOL за $5 млрд инвестфирме Apollo

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Американский оператор связи Verizon Communications договорился о продаже медиаактивов, включая интернет-порталы Yahoo и AOL, инвестфирме Apollo Global Management Inc. за $5 млрд.

В сделку войдут такие бренды, как TechCrunch, Yahoo Finance, Yahoo Mail и Engadget. Продаваемый бизнес будет переименован в Yahoo. Руководить им продолжит Гуру Говраппан, который возглавил Verizon Media Group в 2018 году, а до этого был топ-менеджером в Yahoo.

Verizon сохранит за собой 10% акций новой Yahoo. Ожидается, что сделка будет закрыта во втором полугодии текущего года, сообщили компании.

Verizon приобрел AOL в 2015 году за $4,4 млрд, Yahoo - в 2017 году за $4,5 млрд. Телекоммуникационная компания потратила миллиарды долларов на создание портфеля медиаактивов, однако ее ставка на этот сектор оказалась не слишком удачной.

Verizon рассчитывала реанимировать сервисы, потерявшие былую популярность. В 2017 году компания объединила эти активы в рамках подразделения Oath, планируя создать бизнес, который мог бы успешно конкурировать с лидерами рынка цифровой рекламы - Google и Facebook.

Однако Yahoo и AOL, которые были лидерами интернет-бизнеса в 90-х годах, когда пользователи входили в интернет в основном через стационарные компьютеры, не смогли вернуть себе достаточное внимание аудитории, быстро переключившейся на мобильные приложения, пишет WSJ.

Медиаподразделение Verizon не сумело достичь целевого показателя выручки в $10 млрд в 2020 году, и компания была вынуждена списать стоимость его активов на $4,5 млрд. В прошлом году выручка этого подразделения снизилась на 5,6% - до $7 млрд.

Штат Verizon Media Group, который в 2017 году составлял около 14 тыс. человек, к настоящему моменту снизился примерно до 10 тыс. Всего в Verizon работает порядка 132 тыс. сотрудников.

Продажа этих активов позволит Verizon привлечь необходимые средства на финансирование других проектов. Ранее в этом году компания потратила порядка $53 млрд на покупку 5G-частот для дальнейшего развития беспроводных сетей нового поколения, и ее руководство заявляло о планах инвестировать порядка $21,5 млрд в этом году в сетевое оборудование и прокладку оптоволоконных кабелей.

Verizon Yahoo AOL Apollo Global Management

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