Гендиректором "Атомфлота" утвержден Леонид Ирлица

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Генеральным директором ФГУП "Атомфлот" назначен Леонид Ирлица, который исполнял обязанности гендиректора с апреля 2022 года, сообщила пресс-служба предприятия.

Назначение произошло 3 июля.

Ирлица исполнял обязанности главы "Атомфлота" после увольнения по собственному желанию с поста гендиректора Мустафы Кашки (в настоящее время гендиректор подмосковной морской грузовой компании ООО "СиЭсЭм" - ИФ).

Ирлица начал работать на атомных ледоколах в 1992 году. В 2015 году он стал капитаном атомохода "Вайгач", с 2018 года - советником гендиректора "Атомфлота", курировал вопрос создания автоматизированной системы управления Штаба морских операций. С 2019 года и до ухода Кашки Ирлица занимал должность первого замгендиректора - директора по судоходству "Атомфлота".