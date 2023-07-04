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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:22

Гендиректором "Атомфлота" утвержден Леонид Ирлица

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Генеральным директором ФГУП "Атомфлот" назначен Леонид Ирлица, который исполнял обязанности гендиректора с апреля 2022 года, сообщила пресс-служба предприятия.

Назначение произошло 3 июля.

Ирлица исполнял обязанности главы "Атомфлота" после увольнения по собственному желанию с поста гендиректора Мустафы Кашки (в настоящее время гендиректор подмосковной морской грузовой компании ООО "СиЭсЭм" - ИФ).

Ирлица начал работать на атомных ледоколах в 1992 году. В 2015 году он стал капитаном атомохода "Вайгач", с 2018 года - советником гендиректора "Атомфлота", курировал вопрос создания автоматизированной системы управления Штаба морских операций. С 2019 года и до ухода Кашки Ирлица занимал должность первого замгендиректора - директора по судоходству "Атомфлота".

Атомфлот Леонид Ирлица Мустафа Кашка
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