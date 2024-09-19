Сменится гендиректор ФГУП "Атомфлот"

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Генеральный директор ФГУП "Атомфлот" (Мурманск, структура "Росатома") Леонид Ирлица покинет свой пост в связи с выходом на пенсию, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе предприятия.

"ФГУП "Атомфлот" возглавит Яков Антонов. В настоящее время его кандидатура проходит необходимые процедуры согласования", - сказал собеседник агентства.

"Планируется, что до завершения формальностей в связи со своим назначением он будет трудиться в качестве исполняющего обязанности генерального директора - директора по судоходству", - добавил он.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", 18 сентября "Атомфлот" обратился с заявлением о внесении изменений в ЕГРЮЛ, включая изменения в учредительные документы. Документы будут подготовлены к 26 сентября.

По данным ЕГРЮЛ, Антонов с 2017 года возглавляет ОАО "Северное морское пароходство" (Архангельск).

Ирлица был гендиректором "Атомфлота" с 2022 года. Ранее занимал должность первого замгендиректора - директора по судоходству "Атомфлота". С 1992 года он работал на атомных ледоколах, с 2015 года был капитаном атомохода "Вайгач", с 2018 года был советником гендиректора "Атомфлота" и курировал создание автоматизированной системы управления Штаба морских операций.