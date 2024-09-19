Поиск

Сменится гендиректор ФГУП "Атомфлот"

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Генеральный директор ФГУП "Атомфлот" (Мурманск, структура "Росатома") Леонид Ирлица покинет свой пост в связи с выходом на пенсию, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе предприятия.

"ФГУП "Атомфлот" возглавит Яков Антонов. В настоящее время его кандидатура проходит необходимые процедуры согласования", - сказал собеседник агентства.

"Планируется, что до завершения формальностей в связи со своим назначением он будет трудиться в качестве исполняющего обязанности генерального директора - директора по судоходству", - добавил он.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", 18 сентября "Атомфлот" обратился с заявлением о внесении изменений в ЕГРЮЛ, включая изменения в учредительные документы. Документы будут подготовлены к 26 сентября.

По данным ЕГРЮЛ, Антонов с 2017 года возглавляет ОАО "Северное морское пароходство" (Архангельск).

Ирлица был гендиректором "Атомфлота" с 2022 года. Ранее занимал должность первого замгендиректора - директора по судоходству "Атомфлота". С 1992 года он работал на атомных ледоколах, с 2015 года был капитаном атомохода "Вайгач", с 2018 года был советником гендиректора "Атомфлота" и курировал создание автоматизированной системы управления Штаба морских операций.

Атомфлот Мурманск Росатом Леонид Ирлица Яков Антонов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Wildberries заявили о полном содействии следствию по делу о стрельбе

В Wildberries заявили о полном содействии следствию по делу о стрельбе

В Думу внесли законопроект о праве сотрудников ЦБ на звание "Ветеран труда"

PayPal введет комиссию за обслуживание неактивных счетов клиентов из РФ

PayPal введет комиссию за обслуживание неактивных счетов клиентов из РФ

Путин заявил о планах почти в 10 раз увеличить выпуск дронов в 2024 году

Путин заявил о планах почти в 10 раз увеличить выпуск дронов в 2024 году

В Минфине считают преждевременным называть новые сроки визита миссии МВФ

Владислав Бакальчук задержан после стрельбы у офиса Wildberries

Владислав Бакальчук задержан после стрельбы у офиса Wildberries

В каждом регионе будет создан штаб для решения вопросов обращения с отходами

Президент РФ выделил 1 млрд руб. на конкурс грантов родительским комитетам школ

Президент РФ выделил 1 млрд руб. на конкурс грантов родительским комитетам школ

ФСБ пресекла деятельность ОПГ, организовавшей транзит африканцев через РФ в ЕС

ФСБ пресекла деятельность ОПГ, организовавшей транзит африканцев через РФ в ЕС

Счетная палата считает недостаточно эффективными закупки Минцифры для образовательных организаций

Счетная палата считает недостаточно эффективными закупки Минцифры для образовательных организаций
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });