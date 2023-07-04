Продажи бензина на СПбМТСБ в первом полугодии снизились на 11%

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - На Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в первом полугодии было реализовано 4,216 млн тонн бензина (снижение на 11,2%). Продажи Аи-92 составили 2,583 млн тонн (снижение на 15,1%), Аи-95 – 1,599 млн тонн (снижение на 3,7%).

Дизтоплива реализовано 6,612 млн тонн – рост на 5,6%. Из них 3,887 млн тонн – летнего ДТ (снижение на 1,5%), 1,218 млн тонн – зимнего (увеличение на 2,3%), 1,016 млн тонн – межсезонного (рост на 37,3%), 490 тыс. тонн – арктического (рост на 27%).

Авиакеросина за отчетный период продано 767 тыс. тонн (рост на 46,7%), сжиженных углеводородных газов – 1,16 млн тонн (увеличение на 27,5%), топочного мазута – 817 тыс. тонн (рост на 9,4%).

Объемы реализации нефтепродуктов на СПбМТСБ в январе-июне 2023 года составили 13,836 млн тонн, что больше на 3,2% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, сообщила площадка.

Оборот в денежном выражении снизился на 2,8% – до 630,5 млрд рублей.

Как сообщалось, объемы реализации нефтепродуктов на СПбМТСБ в 2022 году составили 29,13 млн тонн, увеличившись по сравнению с 2021 годом на 7,8%. Бензина было продано 9,88 млн тонн (рост на 1%), дизельного топлива - 13,67 млн тонн (рост на 18,9%).