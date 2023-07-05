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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:06

ЦБ Сингапура отметил ухудшение перспектив экономики страны и понизил прогноз инфляции

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Перспективы экономики Сингапура ухудшились, и темпы ее роста останутся низкими в ближайшее время, заявил в среду глава Денежно-кредитного управления страны (MAS, выполняет функции центрального банка) Рави Менон.

"Экономический рост в стране в последние кварталы существенно замедлился", - сказал Менон в ходе пресс-конференции после публикации годового отчета MAS.

"Значительное ослабление глобальной экономической активности во второй половине текущего года выглядит все более вероятным", - приводит его слова Market Watch.

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Инфляция в Сингапуре прошла свой пик и ощутимо замедлилась, отметил Менон. MAS ожидает, что темпы роста потребительских цен без учета продуктов питания и энергоносителей замедлятся до 2,5-3% к концу текущего года.

Регулятор понизил прогноз общей инфляции в Сингапуре на 2023 год до 4,5-5,5% с ожидавшихся ранее 5,5-6,5%.

По словам Менона, ужесточение денежно-кредитной политики MAS позволило сдержать инфляцию в Сингапуре и добиться ее постепенного замедления. Тем не менее, борьба с инфляцией не закончена, и регулятор будет сохранять довольно жесткую политику, добавил он.

MAS зафиксировал рекордный чистый убыток по итогам финансового года, завершившегося в марте, что связано, в частности, с последствиями конвертации валют в условиях укрепления сингапурского доллара.

Чистый убыток MAS составил 30,8 млрд сингапурских долларов ($22,82 млрд) по сравнению с 7,4 млрд сингапурских долларов годом ранее.

Убыток ЦБ на 70% обусловлен негативными последствиями конвертации валют, и на 30% - чистыми процентными расходами MAS в результате операций на денежном рынке, проводившимися для отвлечения избыточной ликвидности из банковской системы.

Сингапур
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