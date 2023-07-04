Жилье в Сингапуре подешевело впервые за три года

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Во II квартале 2023 года жилье в Сингапуре подешевело на 0,4% к предыдущему кварталу, снижение цен фиксируется впервые за три года, сообщило агентство CNA со ссылкой на официальные данные.

В первом квартале индекс цен на дома вырос на 3,3%.

Жилье в Сингапуре, одном из самых дорогих городов мира, начало дешеветь после нескольких раундов правительственных мер, принятых с конца 2021 года.

"Мы продолжим внимательно следить за рынком недвижимости и корректировать нашу политику в случае необходимости", - сказал министр национального развития Сингапура Десмонд Ли.