Греция выставит на IPO 30%-ю долю в Афинском международном аэропорте

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Правительство Греции планирует продать свою 30%-ю долю в Афинском международном аэропорте в ходе IPO в начале 2024 года, заявил Bloomberg TV премьер-министр страны Кириакос Мицотакис. Размещение акций аэропорта может стать крупнейшим IPO в Греции с 2000 года.

"IPO аэропорта Афин станет большим событием в 2024 году, - сказал Мицотакис. - Мы хотим усилить Афинскую фондовую биржу, и впервые видим реальный интерес к компаниям, акции которых торгуются на ней".

Долей государства в аэропорте управляет государственный приватизационный фонд Греции (HRADF). Ранее в 2023 году глава HRADF Димитриос Политис говорил, что 30%-я доля в аэропорте может стоить от 800 млн евро до 1 млрд евро в зависимости от рыночной ситуации.

Афинский международный аэропорт Элефтериос Венизелос - крупнейший в Греции. Его пассажиропоток в 2022 году превысил 22,7 млн человек, увеличившись на 84% по сравнению с 2021 годом.