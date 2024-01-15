Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:11

Греция продаст 30% акций аэропорта Афин в рамках IPO в феврале

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Hellenic Republic Asset Development Fund начал подготовку к первичному размещению 30% акций Афинского международного аэропорта (Athens International Airport), пишут греческие СМИ со ссылкой на заявление представителей аэропорта.

Ожидается, что IPO состоится в феврале на Афинской фондовой бирже.

AviAlliance GmbH, которой сейчас принадлежит 40%-я доля аэропорта, получит право выкупить до 10% акций в ходе размещения. Семья Копелузос, владеющая 5%, сможет докупить 1%.

После проведения IPO в свободном обращении (free float) будет находиться около 19% Athens International Airport.

Организаторами размещения будут Deutsche Bank, Morgan Stanley и BofA Securities.

Международный аэропорт Афин в 2023 году обслужил свыше 28 млн пассажиров, что составляет около 35% от общего пассажиропотока греческих воздушных гаваней.

Греция Афины Hellenic Republic Asset Development Fund Копелузос AviAlliance GmbH
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Большинство экономистов ждут ослабления мировой экономики в 2024 году

Швейцарская SoftwareOne отклонила предложение о ее покупке за $3,5 млрд

ФРС США получила рекордный убыток в 2023 году из-за роста процентных расходов

ФРС США получила рекордный убыток в 2023 году из-за роста процентных расходов

ЦБ предупредил о рисках из-за введения комиссионных для застройщиков

ЦБ предупредил о рисках из-за введения комиссионных для застройщиков

Курс евро опустился ниже 96 рублей впервые с 23 ноября

Курс евро опустился ниже 96 рублей впервые с 23 ноября

Возобновление поставок Boeing 737 MAX в КНР могут отложить из-за новых проверок

Возобновление поставок Boeing 737 MAX в КНР могут отложить из-за новых проверок

Бизнесмен из Казахстана выкупил 26,2% Globaltrans у основателей

Уровень запасов газа в хранилищах Европы опустился ниже 80%

Уровень запасов газа в хранилищах Европы опустился ниже 80%

Нефть Brent подорожала до $78,5 за баррель

В РФ стартовал эксперимент по маркировке косметики и бытовой химии

В РФ стартовал эксперимент по маркировке косметики и бытовой химии
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });