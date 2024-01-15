Греция продаст 30% акций аэропорта Афин в рамках IPO в феврале

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Hellenic Republic Asset Development Fund начал подготовку к первичному размещению 30% акций Афинского международного аэропорта (Athens International Airport), пишут греческие СМИ со ссылкой на заявление представителей аэропорта.

Ожидается, что IPO состоится в феврале на Афинской фондовой бирже.

AviAlliance GmbH, которой сейчас принадлежит 40%-я доля аэропорта, получит право выкупить до 10% акций в ходе размещения. Семья Копелузос, владеющая 5%, сможет докупить 1%.

После проведения IPO в свободном обращении (free float) будет находиться около 19% Athens International Airport.

Организаторами размещения будут Deutsche Bank, Morgan Stanley и BofA Securities.

Международный аэропорт Афин в 2023 году обслужил свыше 28 млн пассажиров, что составляет около 35% от общего пассажиропотока греческих воздушных гаваней.