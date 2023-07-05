Евро поднялся выше 99 руб. впервые с 29 марта 2022 года

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Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Евро, доллар и юань продолжают уверенно расти на Московской бирже в среду. Евро превысил 99 руб. впервые с 29 марта 2022 года, доллар торгуется по направлению к 91 руб., китайский юань - выше 12,5 руб.

Курс евро в 15:21 составил 98,86 руб., поднявшись на 1,62 рубля к уровню закрытия предыдущего дня. Чуть ранее евро превышал отметку 99 руб. впервые с 29 марта 2022 года. При этом доллар торговался на отметке 90,81 руб., прибавив 1,63 рубля к уровню предыдущего закрытия. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 1,627 рубля - до 94,44 рубля. Курс китайского юаня поднялся на 17 копеек - до 12,504 руб. Юань торгуется выше 12,5 руб. впервые с 19 апреля 2022 года.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", негативное влияние на рубль продолжают оказывать опасения за состояние российского бюджета на фоне действия большого числа санкций, ухудшения параметров внешнеторгового баланса, а также повышение спроса на валюту со стороны нерезидентов в случаях выхода из капитала российских компаний. Дополнительное давление на рубль оказывает решение Минфина РФ сократить в 2,1 раза продажи валюты по бюджетному правила, начиная с 7 июля.