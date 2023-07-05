Доллар поднялся выше 91 руб. впервые с 28 марта 2022 года

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Доллар США, евро и юань продолжают уверенно расти на Московской бирже в среду. Доллар превысил 91 руб. впервые с 28 марта 2022 года, евро торгуется выше 99 руб. впервые с 29 марта 2022 года, китайский юань - выше 12,5 руб. впервые с 19 апреля 2022 года.

Курс доллара США составил 91,05 руб./$1 в 15:57 по Москве, что на 1,87 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому времени стоил 99,24 руб./EUR1, подорожав на 1,99 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 1,93 рубля - до 94,73 руб. Курс китайского юаня вырос на 20,9 копейки - до 12,54 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", негативное влияние на рубль продолжают оказывать опасения за состояние российского бюджета на фоне действия большого числа санкций, ухудшение параметров внешнеторгового баланса, а также повышение спроса на валюту со стороны нерезидентов в случаях выхода из капитала российских компаний. Дополнительное давление на рубль оказывает решение Минфина РФ сократить в 2,1 раза продажи валюты по бюджетному правилу, начиная с 7 июля.

"Российская валюта продолжает активно снижаться по отношению к доллару США. Сегодня рубль торгуется выше 91 - минимум с марта 2022 года. Российская валюта по-прежнему находится под давлением изменения платежного баланса из-за сокращения экспортной выручки и роста импорта. Дополнительным негативным фактором для рубля остаются значительные бюджетные расходы. В свою очередь, в случае активного восстановления цен на рынке нефти, ситуация на валютном рынке может быстро измениться, рубль начнет корректироваться", - полагает аналитик УК "Первая" Иван Капустянский.