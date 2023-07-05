Российский суд прекратил за японской Canon охрану товарного знака "Кэнон"

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Суд по интеллектуальным правам удовлетворил заявление ООО "Морган секрет" (Тольятти) о досрочном прекращении охраны товарного знака "Кэнон" (№320959) за японской Canon Kabushiki Kaisha в отношении товаров 9-го (приборы и инструменты) класса МКТУ.

"Иск удовлетворить полностью", - сообщает сайт суда.

По данным сайта Роспатента, знак был зарегистрирован в феврале 2007 года на имя японской компании по 9-му классу МКТУ. Срок охраны знака продлен до ноября 2025 года.

ООО "Морган секрет" занимается разработкой компьютерного программного обеспечения.

Canon - один из ведущих мировых производителей фотоаппаратов.