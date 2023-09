Водочный завод не добился прекращения охраны за Disney знака "Пираты Карибского моря"

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Суд по интеллектуальным правам (СИП) отклонил иск ООО "Калужский ликероводочный завод "Кристалл" (КЛВЗ, Обнинск, Калужская область) к Disney Enterprises Inc. о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков "Пираты Карибского моря" и "Pirates of the Caribbean: dead mans chest" вследствие их неиспользования.

"В иске отказать полностью", - сообщает сайт суда.

Подробности дела пока не опубликованы.

ООО "КЛВЗ Кристалл" выпускает ликероводочную продукцию. Бизнес компании включает в себя как производство крепких напитков под собственными торговыми марками, так и контрактный розлив по заказу других производителей крепкого алкоголя.