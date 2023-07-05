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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:10

Глава Saudi Aramco видит потенциал роста спроса на нефть

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Спрос на нефть имеет хорошие перспективы, заявил журналистам глава Saudi Aramco Амин Нассер.

По его словам, Китай и другие азиатские страны наращивают потребление, огромный объем стратегических запасов нефти был выпущен на рынок (и их надо восполнять - ИФ), при этом спрос на авиакеросин сейчас - на 1 млн б/с ниже допандемийного уровня.

Нассер также заметил, что поскольку Россия увеличила поставки нефти в Азию, Саудовская Аравия в свою очередь нарастила экспорт в Европу, в частности подписала соглашение с польской PKN. Нарастил Эр-Рияд и поставки в Азию.

Saudi Aramco Амин Нассер Саудовская Аравия
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