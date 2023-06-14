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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:38

МЭА повысило оценку роста спроса на нефть в 2023 году на 242 тыс. б/с

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Спрос на нефть в мире в 2023 году вырастет относительно показателя прошлого года на 2,45 млн б/с, сообщается в ежемесячном отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

Организация пересмотрела прогноз в сторону увеличения. Месяцем ранее она ожидала, что рост потребления по итогам текущего года составит 2,2 млн б/с.

Аналитики сохранили оценку спроса в 2022 году на уровне 99,8 млн б/с, а прогноз на 2023 год был увеличен на 242 тыс. б/с – до рекордных 102,25 млн б/с. Таким образом, в 2023 году МЭА ожидает рост спроса на нефть в мире на 2,45 млн б/с против 2,209 млн б/с месяцем ранее.

Эксперты агентства повысили оценку роста спроса во всех кварталах 2023 года: в первом - на 10 тыс. б/с, до 100,53 млн б/с, втором - на 250 тыс. б/с, до 101,57 млн б/с, третьем - на 240 тыс. б/с, до 103,37 млн б/с, четвертом - на 460 тыс. б/с, до 103,49 млн б/с.

Пересмотр показателей обусловлен восстановлением спроса в Китае, где, по оценке агентства, в апреле он достиг рекордного уровня в 16,3 млн б/с. По данным агентства, в марте потребление нефти в КНР выросло до рекорда – 16 млн б/с. "В этом году на страны, не входящие в ОЭСР, приходится 90% прироста, поскольку спрос в странах ОЭСР по-прежнему слабеет на фоне спада производства", - подчеркивают в МЭА.

Кроме того, организация дала первый прогноз по спросу на нефть в мире в 2024 году. МЭА ожидает, что он составит 103,108 млн б/с. Таким образом, показатель увеличится относительно прогнозного уровня 2023 года всего на 856 тыс. б/с. Агентство связывает невысокие темпы роста с тем, что восстановление экономики после пандемии в значительной степени себя исчерпало, а складывающийся макроэкономический климат носит неблагоприятный характер.

Мировые коммерческие запасы нефти в апреле прибавили 10 млн барр. Увеличение обусловлено ростом в странах ОЭСР – на 27 млн барр. При этом запасы нефти в танкерах снизились на 15,9 млн барр., а в странах не-ОЭСР – на 1,1 млн барр. Отмечается, что промышленные резервы ОЭСР выросли на 33,6 млн барр., до 2,795 млрд барр., однако это на 89 млн барр. ниже среднего значения за пять лет.

МЭА
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