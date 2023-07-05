Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:10

Brent перешла к росту и подорожала до $76,6 за баррель

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Котировки нефти Brent перешли к росту на заявлениях представителей Саудовской Аравии и ОАЭ.

К 17:23 по Москве сентябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на 37 центов (0,49%), до $76,62 за баррель. Августовские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на Нью-Йоркской товарной бирже на $2,01 (2,88%), до $71,8 за баррель. Основные торги на NYMEX 4 июля не проводились из-за выходного в США (День независимости).

Спрос на нефть имеет хорошие перспективы, заявил журналистам глава Saudi Aramco Амин Нассер. По его словам, Китай и другие азиатские страны наращивают потребление, огромный объём стратегических запасов нефти был выпущен на рынок (и их надо восполнять - ИФ).

ОПЕК+ продолжит заниматься проблемами и вызовами в области энергетики, действия организации станут более эффективными и прозрачными, заявил в свою очередь министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман в ходе выступления на 8-м Международном семинаре ОПЕК.

Выступая на том же мероприятии, министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи призвал другие страны, включая потребителей, присоединиться к альянсу, и отметил, что спрос на углеводороды увеличивается, и до плато спроса, о котором говорят, еще далеко.

Аналитики Morgan Stanley ухудшили прогноз цены Brent на четвертый квартал 2023 года до $70 с $75 за баррель. "Мы прогнозируем сохранение слабости на нефтяном рынке по мере того, как рынок начнет фокусироваться на первом полугодии 2024 года, когда ожидается превышение предложения над спросом", - отметили аналитики банка Мартин Ратс и Шарлотта Фиркинс.

Brent Morgan Stanley Saudi Aramco WTI Абдулазиз бен Сальман ОАЭ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Доллар поднялся выше 91 руб. впервые с 28 марта 2022 года

"КАМАЗ" утвердил рекордные для себя дивиденды

"КАМАЗ" утвердил рекордные для себя дивиденды

Евро поднялся выше 99 руб. впервые с 29 марта 2022 года

Евро поднялся выше 99 руб. впервые с 29 марта 2022 года

Члены ОПЕК+ призвали другие страны присоединиться к альянсу

Китайский юань достиг 12,5 руб. впервые с 19 апреля 2022 года

"Интерфакс" запустил новый функционал в Х-Compliance для проверки товаров на санкционные риски

Продажи новых легковых машин в РФ в июне выросли в 2,5 раза год к году

Продажи новых легковых машин в РФ в июне выросли в 2,5 раза год к году
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });