Brent перешла к росту и подорожала до $76,6 за баррель

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Котировки нефти Brent перешли к росту на заявлениях представителей Саудовской Аравии и ОАЭ.

К 17:23 по Москве сентябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на 37 центов (0,49%), до $76,62 за баррель. Августовские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на Нью-Йоркской товарной бирже на $2,01 (2,88%), до $71,8 за баррель. Основные торги на NYMEX 4 июля не проводились из-за выходного в США (День независимости).

Спрос на нефть имеет хорошие перспективы, заявил журналистам глава Saudi Aramco Амин Нассер. По его словам, Китай и другие азиатские страны наращивают потребление, огромный объём стратегических запасов нефти был выпущен на рынок (и их надо восполнять - ИФ).

ОПЕК+ продолжит заниматься проблемами и вызовами в области энергетики, действия организации станут более эффективными и прозрачными, заявил в свою очередь министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман в ходе выступления на 8-м Международном семинаре ОПЕК.

Выступая на том же мероприятии, министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи призвал другие страны, включая потребителей, присоединиться к альянсу, и отметил, что спрос на углеводороды увеличивается, и до плато спроса, о котором говорят, еще далеко.

Аналитики Morgan Stanley ухудшили прогноз цены Brent на четвертый квартал 2023 года до $70 с $75 за баррель. "Мы прогнозируем сохранение слабости на нефтяном рынке по мере того, как рынок начнет фокусироваться на первом полугодии 2024 года, когда ожидается превышение предложения над спросом", - отметили аналитики банка Мартин Ратс и Шарлотта Фиркинс.