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Цены на нефть ускорили рост, Brent подорожала до $75,7 за баррель

Цены на нефть ускорили рост, Brent подорожала до $75,7 за баррель
Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Нефтяные котировки усилили подъем днем во вторник, инвесторы оценивают сигналы о сокращении добычи и поставок ведущими экспортерами топлива в мире.

Сентябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:07 по московскому времени подорожали на $1,03 (1,38%) - до $75,68 за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени выросли на $1,01 (1,45%) - до $70,8 за баррель.

Накануне Brent подешевела на 1%, WTI - на 1,2%.

В понедельник Саудовская Аравия сообщила о продлении добровольного сокращения добычи нефти в объеме 1 млн баррелей в сутки на август. Таким образом, в августе производство в стране останется на уровне около 9 млн б/с.

Тем временем Россия в рамках усилий по обеспечению баланса рынка добровольно сократит в августе поставки на нефтяные рынки на 500 тыс. баррелей в сутки посредством снижения экспорта на обозначенную величину, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.

"Решение Саудовской Аравии продлить добровольное дополнительное сокращение добычи не стало сюрпризом, - отметил аналитик ING Groep NV Уоррен Паттерсон. - Фундаментальные показатели сейчас не оказывают того влияния на направление движения котировок, которого можно было ожидать".

Brent WTI Александр Новак Саудовская Аравия
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