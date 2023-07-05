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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:10

Британия разместила двухлетние госбонды с рекордной доходностью

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Великобритания разместила двухлетние государственные облигации на общую сумму 4 млрд фунтов ($5,08 млрд) с доходностью 5,668% годовых - это рекордный показатель с момента основания Агентства по управлению госдолгом (Debt Management Office, DBO) в 1998 году.

Кроме того, доходность стала максимальной для госбондов с любым сроком погашения за период с 2007 года, пишет Financial Times.

Еще в январе этого года страна размещала двухлетние бонды под 3,634% годовых.

"Повышенная доходность на сегодняшнем аукционе отражает то, как возросшие рыночные ставки приводят к увеличению стоимости госзаимствований", - отметил стратег Rabobank Ричард Макгуайр.

В июне Банк Англии повысил ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов, до 5% годовых, на данных, что инфляция в стране остается на высоком уровне. Ставка была увеличена по итогам тринадцатого заседания подряд, и теперь она находится на максимальном уровне со времен финансового кризиса 2008 года.

Участники рынка полагают, что к началу следующего года ключевая ставка в Великобритании достигнет 6,25%.

Rabobank Банк Англии Великобритания DBO
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