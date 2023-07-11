Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:30

Доходность двухлетних британских госбондов выросла до максимума с 2008 года

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Доходность британских госбумаг обновила рекорд за полтора десятилетия на данных об ускорении роста зарплат, что подстегивает инфляцию и провоцирует Банк Англии на новые повышения ключевой процентной ставки.

Доходность двухлетних госбондов Великобритании, по данным на 15:12 по Москве, составляет 5,379% по сравнению с 5,356% на закрытие рынка накануне, обновив максимум с 2008 года. Доходность десятилетних госбумаг опустилась до 4,638% с 4,642%.

По данным Национального статистического управления Великобритании (Office for National Statistics, ONS), средняя зарплата британцев в марте-мае выросла на 6,9% в годовом исчислении против роста на 6,7% в феврале-апреле. Аналитики в среднем ожидали ускорения подъема до 6,8%.

Накануне глава Банка Англии Эндрю Бейли сказал, что устойчивость британской экономики оказывает повышательное давление на зарплаты и спрос, тем самым обеспечивая продолжительный период высокой инфляции.

Участники рынка ожидают, что ключевая ставка в Великобритании будет повышена с 5% до 6,5%.

Перспективы новых подъемов ставки привели к тому, что курс фунта во вторник превысил $1,29 впервые с апреля 2022 года.

Кроме того, рост доходности гособлигаций оказывает влияние на рынок жилья. Средняя ставка на двухлетнюю ипотеку с фиксированными ставками в Британии во вторник составила максимальные с 2008 года 6,66% годовых, по данным Moneyfacts.

Банк Англии ONS Эндрю Бейли Великобритания
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Сальдо текущего счета платбаланса в РФ в июне, предварительно, ушло в минус впервые за 3 года

Госдума обязала банки возвращать гражданам похищенные с их счетов средства

Госдума обязала банки возвращать гражданам похищенные с их счетов средства

Дума приняла в III чтении закон о цифровых валютах иностранных государств

Спрос на туры выходного дня в РФ вырос летом на 15-20%

Мишустин заявил, что годовая инфляция в России не превышает 3,5%

Dropbox оштрафован на 2 млн руб. за неудаление фейков об СВО

Dropbox оштрафован на 2 млн руб. за неудаление фейков об СВО

Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,2-0,8%

Полугодовая чистая прибыль Сбербанка по РСБУ составила 727,8 млрд рублей

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });