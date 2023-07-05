Акционеры "Росгосстраха" решили не выплачивать дивиденды за 2022 год

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Акционеры ПАО СК "Росгосстрах" решили не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года, оставив чистую прибыль нераспределенной, следует из материалов раскрытия.

Также акционеры СК избрали членов совета директоров и ревизионной комиссии, информация о которых раскрывается эмитентом.

Кроме того, они назначили АО "Технологии Доверия - Аудит" своей аудиторской компанией на 2023 год.

По итогам 2022 года сборы СК "Росгосстрах" снизились на 31,9% - до 65,9 млрд рублей. Доля рынка составляла 3,6%. Выплаты за период сократились на 2,5% - до 40,1 млрд рублей.