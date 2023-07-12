Акционеры "Росгосстраха" обсудят смену совета директоров 13 сентября

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - ПАО СК "Росгосстрах" назначило дату проведения внеочередного общего собрания акционеров в заочной форме на 13 сентября, сообщила компания.

В повестку дня собрания включен вопрос о досрочном прекращении полномочий членов совета директоров ПАО СК "Росгосстрах" и об избрании нового состава совета директоров - "количество голосов, принадлежащих членам совета директоров - девять голосов".

Кроме того, в повестку включен вопрос об утверждении положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров ПАО СК "Росгосстрах".

Дата окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров "Росгосстраха" - 13 августа 2023 года.