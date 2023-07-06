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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:25

Импорт подержанных японских автомобилей в РФ в 2023 году может достичь $2 млрд

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Объем поставок подержанных автомобилей из Японии в Россию по итогам 2023 года может возрасти до $2 млрд. Об этом заявил торговый представитель РФ в Японии Петр Павленко.

"Резко вырос импорт в Россию из Японии, в первую очередь подержанных автомобилей. За прошлый год больше 200 тыс. автомобилей. В этом году цифры еще более энергичные, наверное, будет около $2 млрд по итогам года", - сказал Павленко на бизнес-сессии "Новые реалии. Переориентация рынков: экспорт, импорт и логистика" в четверг в Волгограде.

Он отметил, что Япония не стала накладывать санкции на поставки в РФ подержанных автомобилей, так как "три японских префектуры живут именно за счет торговли запчастями и автомобилями с Россией".

РФ Япония
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