Импорт автомобилей в РФ за 10 месяцев вырос почти в три раза

Среди новых машин 80% общего объема обеспечил Китай

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Импорт автомобилей в Россию за 10 месяцев вырос в 2,8 раза, до 889,4 тыс. единиц, из новых около 80% пришлось на поставки машин из Китая, сообщило аналитическое агентство "Автостат" со ссылкой на данные АО "Паспорт промышленный консалтинг" (ППК).

Более 60% в структуре импорта автомобилей в РФ с начала года (546,8 тыс. шт.) пришлось на новые машины, около 40% - на подержанные (342,6 тыс. шт.).

"Основным поставщиком новых автомобилей в Россию стал Китай. На его долю пришлось около 80% всех поставок. Самыми популярными импортными китайскими брендами являются Chery с долей 23% (в общем объеме поставок - ИФ), Changan (10%), Omoda (9%), Geely (8%) и Exeed (7%)", - отмечает "Автостат".

Также в качестве популярных направлений ввоза новых машин в Россию выступают Казахстан (7,5%), Киргизия (5,8%), Белоруссия (2,5%), Армения (1,6%) и ОАЭ (1%). Эксперты фиксируют, что к концу года импорт из Казахстана существенно сократился, а основным "транзитным коридором" остается Киргизия.

"По автомобилям с пробегом ситуация несколько иная. Тут лидером выступает Япония, доля которой составляет 54%. На втором - месте Армения (14,3%). Далее следуют Белоруссия (11,3%), Южная Корея (7,2%), Киргизия (4,6%) и Германия (2,9%). Наиболее популярной маркой среди импортных автомобилей с пробегом является Toyota с долей 27,4%. За ней идут Honda (16%), Kia (7%), BMW (6,5%), Nissan (6,3%) и Hyundai (5%)", - говорится в сообщении "Автостата".

По оценке ППК, всего в 2023 году в Россию будет ввезено порядка 1,1 млн новых и подержанных легковых машин, что станет рекордом за долгие годы. "В следующем году, в связи с существенным ростом утилизационного сбора и увеличением объемов внутреннего производства, автомобильный импорт должен немного сократиться", - добавляет агентство.