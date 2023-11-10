Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:35

Импорт автомобилей в РФ за 10 месяцев вырос почти в три раза

Среди новых машин 80% общего объема обеспечил Китай

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Импорт автомобилей в Россию за 10 месяцев вырос в 2,8 раза, до 889,4 тыс. единиц, из новых около 80% пришлось на поставки машин из Китая, сообщило аналитическое агентство "Автостат" со ссылкой на данные АО "Паспорт промышленный консалтинг" (ППК).

Более 60% в структуре импорта автомобилей в РФ с начала года (546,8 тыс. шт.) пришлось на новые машины, около 40% - на подержанные (342,6 тыс. шт.).

"Основным поставщиком новых автомобилей в Россию стал Китай. На его долю пришлось около 80% всех поставок. Самыми популярными импортными китайскими брендами являются Chery с долей 23% (в общем объеме поставок - ИФ), Changan (10%), Omoda (9%), Geely (8%) и Exeed (7%)", - отмечает "Автостат".

Также в качестве популярных направлений ввоза новых машин в Россию выступают Казахстан (7,5%), Киргизия (5,8%), Белоруссия (2,5%), Армения (1,6%) и ОАЭ (1%). Эксперты фиксируют, что к концу года импорт из Казахстана существенно сократился, а основным "транзитным коридором" остается Киргизия.

"По автомобилям с пробегом ситуация несколько иная. Тут лидером выступает Япония, доля которой составляет 54%. На втором - месте Армения (14,3%). Далее следуют Белоруссия (11,3%), Южная Корея (7,2%), Киргизия (4,6%) и Германия (2,9%). Наиболее популярной маркой среди импортных автомобилей с пробегом является Toyota с долей 27,4%. За ней идут Honda (16%), Kia (7%), BMW (6,5%), Nissan (6,3%) и Hyundai (5%)", - говорится в сообщении "Автостата".

По оценке ППК, всего в 2023 году в Россию будет ввезено порядка 1,1 млн новых и подержанных легковых машин, что станет рекордом за долгие годы. "В следующем году, в связи с существенным ростом утилизационного сбора и увеличением объемов внутреннего производства, автомобильный импорт должен немного сократиться", - добавляет агентство.

Автостат Китай
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Биржевые цены на Аи-95 за неделю выросли на 2,77%, на Аи-92 – на 3,19%

Биржевые цены на Аи-95 за неделю выросли на 2,77%, на Аи-92 – на 3,19%

"Газпром нефть" обогнала "Газпром" по рыночной капитализации

Минэкономразвития ожидает роста ВВП РФ в 2023 году на уровне 3%

Минэкономразвития ожидает роста ВВП РФ в 2023 году на уровне 3%

Немецкая OBI подала иск к экс-"дочке" в России

Немецкая OBI подала иск к экс-"дочке" в России

ЦБ с рынком проработает вопрос систематизации способов оплаты покупок. Обобщение

ЦБ с рынком проработает вопрос систематизации способов оплаты покупок. Обобщение

Сбербанк за 10 месяцев получил 1,262 трлн руб. чистой прибыли по РСБУ

Сбербанк за 10 месяцев получил 1,262 трлн руб. чистой прибыли по РСБУ

Глава ФРС заявил о готовности снова поднять ставки, если это станет необходимым

Глава ФРС заявил о готовности снова поднять ставки, если это станет необходимым
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });