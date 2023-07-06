ВТБ вышел из капитала "Деметра-холдинга"

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - ВТБ вышел из капитала "Деметра-холдинга", реализовав свою долю с "приличной маржой". Об этом сообщил "Интерфаксу" глава банка Андрей Костин в кулуарах Финансового конгресса Банка России.

"Мы вышли из зернового бизнеса. У нас была доля в "Деметра-холдинге", меньше контроля, там около 45%. Мы ее (долю - ИФ) реализовали. На днях сделку закрыли. Не могу сказать, кто покупатель, – это его право заявлять о себе. Цена объективная, маржа приличная", - сказал глава ВТБ.

"Деметра-Холдинг" объединяет активы в области экспортной логистики и трейдинга. В его состав входят крупнейшие российские зерновые терминалы – "Новороссийский зерновой терминал" (100%), "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (35,36%), зерновой терминальный комплекс "Тамань" (50%). Холдингу принадлежат 50% минус 1 акция в АО "ОЗК", 100% железнодорожных операторов "Русагротранс", "ЛП Транс", "Грузовая компания" и "ТрансЛес", а также 100% маркетплейса для аграрного бизнеса поле.рф и более 75% доли Smartseeds – цифровой платформы для перевозок зерна в России. Кроме того, он владеет 100% акций зернового трейдера "Деметра Трейдинг", Октябрьского элеватора, Ипатовского комбината хлебопродуктов и Дишнинского элеватора.