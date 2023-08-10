Структура Marathon Group вышла из состава владельцев "Деметра-Холдинга"

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Компания "СПН" (структура Marathon Group Александра Винокурова) вышла из состава владельцев "Деметра-Холдинга", сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом сделки.

"Сделка была денежной, и Marathon Group зафиксировал прибыль от инвестиций в "Деметра-Холдинг", - сказал он, отказавшись от других комментариев.

Как сообщалось, Marathon Group владела 10,57% долей холдинга через ООО "СПН". В капитал холдинга она вошла в 2020 году.

В "Деметра-Холдинг" подтвердили, что ООО "СПН" продало свою долю в компании.

В пресс-службе Marathon Group от комментариев отказались.

"Деметра-Холдинг" объединяет активы в области экспортной логистики и трейдинга. В его состав входят крупнейшие российские зерновые терминалы - "Новороссийский зерновой терминал" (100%), "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (35,36%), зерновой терминальный комплекс "Тамань" (50%). Холдингу принадлежат 50% минус 1 акция в АО "ОЗК", 100% железнодорожного оператора "Русагротранс" и другие активы.

В июле глава ВТБ Андрей Костин сообщил о выходе банка (владел 45%) из капитала холдинга. Покупателя он не называл. В июле же стало известно, что в состав владельцев холдинга войдет оманская Southern Sea Investment LLC. Основной владелец компании, которая получит долю в "Деметре", - инвестфонд, принадлежащий Оману.