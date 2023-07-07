ЦБ в сентябре опубликует концепцию "платформы согласий"

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Регулятор в сентябре планирует опубликовать концепцию платформы по управлению согласиями на использование персональных данных, сообщила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова на Финансовом конгрессе Банка России.

"Мы в ближайшие два месяца выпустим, коллеги, концепцию создания "платформы согласий"... И будем с вами обсуждать, как мы с вами это сделаем", - сказала Скоробогатова.

Необходимость создания платформы отметил и зампред ВТБ Вадим Кулик. По его словам, ее возникновение – необходимый шаг для развития платежных сервисов в стране.

По данным ЦБ, платформа позволит выдавать, изменять и отзывать согласия на передачу, хранение и обработку персональных данных пользователей в режиме "единого окна" в рамках модели открытых данных.