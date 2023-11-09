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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:44

ВТБ опробует создание мультистрановых платформ расчетов с использованием ЦФА

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - ВТБ планирует в пилотном режиме создать платформы по проведению международных расчетов с привязкой к цифровым финансовым активам (ЦФА), заявил на форуме Finopolis зампред банка Вадим Кулик.

"Есть некая область, в которой можно изобрести платформы, в которых используют ЦФА для того, чтобы на этих платформах запускать расчеты", - сказал он.

По словам Кулика, такие платформы у ВТБ сейчас есть в рамках эксперимента.

"Они будут обладать некой страновой привязкой, то есть созданной по принципу "одна платформа - одна страна". Но, тем не менее, дальше они могут быть связаны друг с другом интеграционными мостиками, и возникнет таким образом мультистрановая система расчетов, которая будет использовать распределение системы", - заявил топ-менеджер банка.

"Понятно, что вход и выход - это фиатная валюта, внутри будет использоваться ЦФА, который привязан к индексам", - заявил Кулик, добавив, что такие платформы не будут нарушать валютное законодательство других стран.

"Это интересный эксперимент, пока мы близимся к тому, что перейдем к пилотированию в конце этого года - начале следующего. Некие прототипы уже имеем", - заявил он.

ВТБ Вадим Кулик ЦФА
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