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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:25

Банк России учтет в своих оценках сокращение экспорта нефти в августе

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - ЦБ РФ учтет в своих оценках анонсированное недавно добровольное сокращение экспорта нефти в августе, но значимого влияния этого фактора на среднесрочный прогноз не видит.

Как сообщил в понедельник вице-премьер Александр Новак, Россия в рамках усилий по обеспечению баланса рынка сократит в августе поставки на 500 тыс. баррелей в сутки посредством ограничения экспорта на обозначенную величину.

"Обязательно (ЦБ учтет это сокращение в прогнозе - ИФ). Оно временное. Там сказано, что оно на один месяц - в августе", - сказал зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Финансового конгресса в Петербурге.

"На среднесрочный прогноз то, что происходит внутри отдельно взятого месяца, значимо не влияет", - заявил он.

Опорное заседание совета директоров ЦБ по денежно-кредитной политике, по итогам которого будет опубликован обновленный среднесрочный прогноз, пройдет 21 июля.

Александр Новак Алексей Заботкин ЦБ РФ Банк России
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