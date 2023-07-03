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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:02

РФ в августе дополнительно сократит добычу нефти на 500 тыс. б/с за счет снижения экспорта

РФ в августе дополнительно сократит добычу нефти на 500 тыс. б/с за счет снижения экспорта
Фото: Светлана Майорова/ТАСС

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Россия в рамках усилий по обеспечению баланса рынка добровольно сократит в августе поставки на нефтяные рынки на 500 тыс. баррелей в сутки посредством сокращения экспорта на обозначенную величину, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.

Он не уточнил, от показателя какого месяца планируется снижение, а также до какого уровня.

В аппарате вице-премьера пояснили, что Россия дополнительно сократит добычу нефти на 500 тыс. б/с с августа.

Александр Новак
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