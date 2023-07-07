Дефицит бюджета РФ в I полугодии составил 2,595 трлн руб., снизился за июнь на 816 млрд руб.

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Федеральный бюджет РФ в январе-июне, по предварительным данным Минфина, был исполнен с дефицитом 2,595 трлн рублей. За последний месяц этот показатель снизился на 816 млрд рублей - в январе-мае министерство оценивало дефицит в 3,411 трлн рублей.

В целом на 2023 год запланирован дефицит в размере около 2,9 трлн рублей.

Доходы бюджета за шесть месяцев составили 12,381 трлн рублей, что на 12% ниже объема поступлений за тот же период прошлого года. Доходы за январь-май оценивались Минфином в 9,818 трлн рублей, исходя из этого в июне они составили 2,563 трлн рублей.

Ненефтегазовые доходы выросли год к году на 17,8% - до 6,965 трлн рублей (в январе-мае рост был на 9%, в январе-апреле был рост на 5%). Минфин отмечает, что динамика поступлений крупнейших ненефтегазовых доходов федерального бюджета (оборотные налоги, налог на прибыль) вышла в устойчиво положительную область, в том числе, к 2021 году. В целом объем и траектория поступлений ненефтегазовых доходов "свидетельствуют о значимом превышении динамики, заложенной при формировании закона о бюджете", отмечает Минфин.

Нефтегазовые доходы в январе-июне продолжили снижаться и сократились на 47% - до 3,382 трлн рублей (месяцем ранее снижение было на 50%, в январе-апреле - на 52%).

Минфин связывает это с высокой базой сравнения прошлого года, снижением котировок цен на нефть марки Urals, снижением цен и сокращением объемов экспорта природного газа. "Месячная динамика нефтегазовых доходов постепенно выходит на траекторию, соответствующую их базовому уровню (8 трлн рублей в год)", - говорится в сообщении. Уточнение механизма определения налоговой базы "нефтяных" налогов и сокращение соответствующих ценовых дисконтов будут содействовать дальнейшему восстановлению налоговых поступлений во втором полугодии, полагает министерство.

Поступление НДС за шесть месяцев выросло год к году на 17% - до 5,534трлн рублей (месяцем ранее рост был на 16,2%), поступление налога на прибыль напротив сократилось на 4,3% - до 867 млрд рублей (в январе-мае снижение было на 15%).

Расходы в январе-июне составили 14,976 трлн рублей, превысив показатели аналогичного периода прошлого года на 19% (месяцем ранее рост был на 27%). Исходя из цифр за январь-май - 13,229 трлн рублей, в июне расходы составили 1,747 трлн рублей. По мнению министерства, месячная динамика исполнения расходов постепенно выходит на нормальный уровень после ускоренного финансирования в январе-феврале отдельных контрактуемых расходов.