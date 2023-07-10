Дефицит консолидированного бюджета РФ в январе-мае вырос до 2,4 трлн рублей

В мае он увеличился на 621,8 млрд рублей

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Консолидированный бюджет России в январе-мае 2023 года, по предварительной оценке, исполнен с дефицитом 2 356,7 млрд рублей, сообщает сайт Федерального казначейства.

Ранее сообщалось, что в январе-апреле 2023 года он, по предварительной оценке, был исполнен с дефицитом 1 734,9 млрд рублей. То есть в мае дефицит увеличился на 621,8 млрд рублей.

Доходы консолидированного бюджета в январе-мае составили 20 785,5 млрд рублей, в январе-апреле они равнялись 16 641,1 млрд рублей.

Расходы консолидированного бюджета в январе-мае составили 23 142,2 млрд рублей после 18 376 млрд рублей в январе-апреле.

Дефицит федерального бюджета России в первые пять месяцев 2023 года составил 3 029,5 млрд рублей, снизившись с 3 049,4 млрд рублей в январе-апреле. Минфин предварительно оценивал дефицит по итогам января-мая в 3,411 трлн рублей. То есть теперь его оценка снижена примерно на 381 млрд рублей.

Доходы федерального бюджета в январе-мае оцениваются в 9 трлн 818,7 млрд рублей, в январе-апреле они составляли 7 трлн 785,1 млрд рублей.

Расходы федерального бюджета за январь-май составили 12 848,3 млрд рублей (Минфин месяц назад оценивал их суммой 13,229 трлн рублей, то есть пересмотр размера дефицита федерального бюджета обусловлен пересмотром оценки расходов примерно на 381 млрд рублей) после 10 834,5 млрд рублей в январе-апреле.

По предварительным данным, консолидированные бюджеты регионов в январе-мае исполнены с профицитом 1 033,9 млрд рублей, он уменьшился на 326,7 млрд рублей, с 1 360,6 млрд рублей по итогам первых четырех месяцев года.

Доходы региональных бюджетов в первые пять месяцев 2023 года оцениваются в 8 541,3 млрд рублей (за четыре месяца - 7 181,3 млрд рублей), расходы - 7 507,4 млрд рублей (за четыре месяца - 5 820,8 млрд рублей).

Бюджеты государственных внебюджетных фондов в январе-мае 2023 исполнены с дефицитом 476,6 млрд рублей, который увеличился со 174 млрд рублей по итогам января-апреля. Доходы фондов за пять месяцев составили 5 825,5 млрд рублей, расходы - 6 302,1 млрд рублей.

Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов в январе-мае исполнены с профицитом 115,5 млрд рублей при доходах 1 218,5 млрд рублей и расходах 1 103,1 млрд рублей.