"Соллерс" 17 июля начнет выпуск пилотных партий пикапов Sollers во Владивостоке

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Российская автомобилестроительная группа "Соллерс" планирует запустить свой дальневосточный автозавод (ООО "Автомобильные индустриальные технологии", АИТ) во Владивостоке с 17 июля, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

Переименованный завод бывшего совместного предприятия "Соллерса" и японской Mazda возобновит работу с выпуска пилотных партий новой линейки пикапов, которая будет продаваться на российском рынке под брендом Sollers.

Под этим же брендом "Соллерс" уже продает в РФ линейку LCV моделей Atlant и Argo, которые с конца 2022 года сменили в портфеле группы автомобили Ford Transit после окончательного ухода американского Ford из РФ.

"Серийное производство и официальная презентация новых моделей пикапов состоится в начале сентября. "Соллерс" также рассчитывает в ближайшем будущем расширить линейку выпускаемых автомобилей на площадке во Владивостоке, переговоры на этот счет активно ведутся с потенциальными китайскими партнерами", - отметили в пресс-службе автопроизводителя.

СП "Соллерса" и Mazda выпускало автомобили с 2012 года. До весны 2022 года там производились кроссоверы Mazda CX-9 и Mazda CX-5, седан Mazda 6. За 2021 год завод собрал около 29 тыс. машин. Такой объем, как следует из данных АЕБ, и был реализован в 2021 году на рынке РФ. В 2022 году продажи Mazda на рынке России упали до чуть более 9 тыс. единиц. За I полугодие 2023 года в РФ продано лишь около 600 тыс. Mazda.

"Соллерс" консолидировал 100% долей бывшего паритетного СП с Mazda в конце 2022 года. В конце ноября предприятие было переименовано из ООО "Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус" в ООО "Автомобильные индустриальные технологии".

Mazda сообщала, что сделка совершалась за символическую стоимость в 1 евро с опционом на выкуп доли в СП в течение трех лет. Убыток в связи со сделкой японский концерн оценил в 12 млрд иен – чуть более $82 млн по курсу на момент совершения сделки.

ПАО "Соллерс" объединяет "Ульяновский автомобильный завод" (выпускает автомобили "УАЗ", является ключевым активом группы), промплощадку ЗМЗ (Нижегородская область), перезапущенный в конце ноября завод по производству LCV в Елабуге (на месте бывшего СП с Ford), готовящийся к перезапуску автозавод на Дальнем Востоке (бывшее СП с Mazda), а также площадку ликвидированного в конце февраля СП с Isuzu в Ульяновской области.

Основным акционером "Соллерса" до лета прошлого года был бизнесмен Вадим Швецов. В июне 2022 года он продал контрольный пакет в группе (77,6%) компании "Альтер Инвест" топ-менеджеров группы.