Почти весь выпуск зеленых облигаций Москвы продан

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Выпуск биржевых зеленых облигаций Москвы, размещение которого началось 30 мая, продан почти в полном объеме, сообщила глава столичного департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

"Размещение выпуска зеленых облигаций Москвы для населения продемонстрировало высокий спрос на инструменты зеленого финансирования и готовность граждан инвестировать в реализацию ESG-проектов (их работа основана на защите окружающей среды, создании благоприятных социальных условий, надлежащем корпоративном управлении - ИФ). Размещение выпуска в объеме два миллиарда рублей было начато 30 мая, и к настоящему времени почти весь выпуск продан", - сказала Багреева в пятницу на сессии Финансового конгресса Банка России в пятницу.

При этом, по ее словам, высокий интерес к облигациям проявили не только жители Москвы, но и других регионов России.

"На основе международного опыта город предложил дать возможность публичным эмитентам направлять на ESG-проекты эквивалентный объем привлеченных средств, соблюдая таким образом бюджетное законодательство России. Данное предложение было поддержано на федеральном уровне и заложено в постановление правительства РФ по финансированию проектов устойчивого развития, которое было принято в сентябре 2021 года, уже после размещения зеленого выпуска Москвы", - отметила глава департамента.

Багреева сообщила, что теоретический потенциал розничного инвестирования в ESG-проекты в России - это значительная часть из шести трлн рублей активов граждан на брокерском обслуживании и свыше 38 трлн рублей на депозитах, вкладах и счетах населения, треть которых сосредоточена в Москве.

Граждане, которые купят зеленые облигации Москвы, смогут лично поучаствовать в финансировании проекта замены дизельных автобусов на электробусы для сокращения выбросов загрязняющих веществ и парниковых газов от автотранспорта. В случае полного размещения выпуска город профинансирует приобретение около 40 электробусов.

Размещение ценных бумаг началось 30 мая на финансовой платформе "Финуслуги" Московской биржи и продлится до 29 ноября или до полного приобретения выпуска, если оно произойдет до даты окончания размещения. Срок обращения облигаций - два года. Ставка купонного дохода по зеленым облигациям - 8,5% годовых. Купонный доход выплачивают каждый квартал. Первую выплату владельцы облигаций получат 29 августа 2023 года.