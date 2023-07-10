Выпуск зеленых облигаций Москвы распродали за пять недель

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Жители столицы и других регионов за пять недель приобрели 100% выпущенных зеленых облигаций Москвы для населения, на привлеченные средства город закупит около 50 электробусов отечественного производства. Об этом сообщила пресс-служба комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"Размещение ценных бумаг началось 30 мая на платформе "Финуслуги" Московской биржи. Выпуск был полностью выкуплен менее чем за полтора месяца вместо планового периода размещения в шесть месяцев. Высокий спрос населения продемонстрировал востребованность зеленых облигаций и заинтересованность людей в участии в развитии города", - сказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, слова которого приводит пресс-служба профильного комплекса.

Заммэра добавил, что почти 70% облигаций приобрели жители Москвы и Московской области. По данным пресс-службы комплекса, москвичи приобрели 57% ценных бумаг (от общего объема продаж), жители Подмосковья - 9,8%, Санкт-Петербурга - 5,6%. Кроме того, заметную активность проявили инвесторы из Тюменской, Тверской, Свердловской, Тульской и Нижегородской областей.

"Высокие темпы продаж облигаций подтвердили доверие к Москве как к надежному эмитенту. Нам удалось создать простой и выгодный финансовый инструмент, способный заинтересовать любого, в том числе человека без опыта инвестирования", - заявила глава департамента финансов Елена Зяббарова, слова которой также привели в пресс-службе.

По ее словам, для граждан это источник дополнительного гарантированного дохода, а для столицы – импульс к дальнейшему развитию зеленой экономики и повышению качества городской среды.

Зеленые облигации могли купить только физлица, являющиеся налоговыми резидентами РФ. Вырученные от размещения зеленых облигаций для населения средства направляются на финансирование городских экологических программ: замена одного автобуса на электробус последнего поколения приводит к снижению выбросов загрязняющих веществ на 172-233 кг в год и парниковых газов на 49,4 тонны в год, сообщил Ефимов.

В пресс-службе добавили, что объем выпуска составил 2 млрд рублей по номинальной стоимости. Ставка купонного дохода по облигациям – 8,5% годовых. Купонный доход выплачивается ежеквартально. Первую выплату инвесторы получат 29 августа 2023 года. Срок обращения ценных бумаг – два года с датой погашения 27 мая 2025 года.