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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:51

Судоходная Mitsui O.S.K. Lines решила достичь Net Zero к 2050 году

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Японская судоходная компания Mitsui O.S.K. Lines (MOL), которая владеет одним из крупнейших в мире флотов, обновила экологический план (Environmental Vision) с целью достигнуть нулевого уровня углеродных выбросов (Net Zero) к 2050 году.

MOL планирует к 2030 году иметь не менее 90 океанских судов, работающих на сжиженном газе или метаноле. К этому же периоду потребление топлива с нулевым уровнем выбросов должно составить не менее 5% от общего объема. Не менее 80 судов к 2035 году компания планирует оснастить двигателями на силе ветра, а эффективность использования топлива должна улучшиться как минимум на 5% по сравнению с 2019 годом.

Инвестиции в охрану окружающей среды в 2023-2025 годах составят 650 млрд йен ($4,5 млрд).

Обновленная концепция Environnemental Vision 2.2, сменившая версию 2.1, активированную в июне 2021 года, более четко определяет последовательность перехода MOL к нулевым выбросам и описывает конкретный финансовый план, поясняет компания.

Mitsui O.S.K. Lines входит Mitsui Group. Компания осуществляет перевозки энергоресурсов, в частности СПГ в рамках проекта "Сахалин-2", участником которого является Mitsui.

Mitsui MOL Сахалин-2 Япония
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