Восточный Порт-Саид провел первую в регионе операцию по бункеровке метанолом

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Восточный Порт-Саид в Египте на прошлой неделе провел операцию по бункеровке метанолом.

"Эта операция является первой в своем роде в Египте, Африке и на Ближнем Востоке", - говорится в сообщении Главного управления экономической зоны Суэцкого канала (SCZONE - Suez Canal Economic Zone).

По информации SCZONE, бункеровка нового судна AP Moller-Maersk - первого контейнеровоза в мире, работающего на "зеленом" топливе, - 500 тонн метанола заняла 6 часов. Топливо поставил нидерландский OCI Global, производитель аммиака, удобрений и метанола.

Как отмечает издание Ship & Bunker, метанол быстро набирает популярность в качестве альтернативного судового топлива.

SCZONE расположен вокруг главного международного морского маршрута "Суэцкий канал", соединяющего Средиземное и Красное моря. Он имеет доступ к шести морским портам - Al Tar Port, Sokhna Port, Adabyia Port, East Port Said Port, West Port Said Port, Al Arish Port. Промышленная зона "Восточный Порт-Саид" расположена в Порт-Фуаде, на северной оконечности Особой экономической зоны Суэцкого канала.

Как сообщалось, датская судоходная Hafnia на прошлой неделе заказала в КНР первые танкеры на метаноле для TotalEnergies. Растущее число судов, которые работают на экологическом метаноле, подтверждает его возможность быть чистым морским топливом.